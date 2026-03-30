© Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-BildfunkDeutschlands Inflation zieht plötzlich wieder an. Der Iran-Krieg treibt die Energiekosten hoch, die Märkte wetten auf Zinserhöhungen. Muss die EZB jetzt schneller handeln als gedacht?Die Inflation in Deutschland hat sich im März deutlich beschleunigt. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex um 2,8 Prozent zum Vorjahr, nach 2,0 Prozent im Februar. Der nationale Verbraucherpreisindex legte auf 2,7 Prozent zu. Bloomberg wertet die Daten als neues Argument für eine straffere Linie der Europäischen Zentralbank. Energiepreise zogen kräftig an Die Kosten für Energie lagen 7,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Das war der erste Anstieg seit …Den vollständigen Artikel lesen
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