EQS-News: Heidelberg Materials AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6221 48113227
|Fax:
|+49 6221 48113217
|E-Mail:
|ir-info@heidelbergmaterials.com
|Internet:
|https://www.heidelbergmaterials.com
|ISIN:
|DE0006047004
|WKN:
|604700
|Börsen:
|Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Düsseldorf
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2300418 30.03.2026 CET/CEST