EQS-News: Zalando SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@zalando.de
|Internet:
|https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen/hauptversammlung/hauptversammlung-2026
|ISIN:
|DE000ZAL1111
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2300426 30.03.2026 CET/CEST