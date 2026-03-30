Social-Media-Apps werden immer wieder für ihr süchtig machendes Design kritisiert. Die ehemalige Bluesky-Chefin hat sich bewusst für einen anderen Weg entschieden. Mit ihrer neuen App Attie sollt ihr per KI bestimmen können, wie genau euer Feed aussehen soll. Nachdem die Bluesky-Mitgründerin Jay Graber ihren Rücktritt als CEO bekannt gegeben hatte, wechselte sie in die Rolle der CIO. In ihrer neuen Funktion hat sie jetzt die erste eigenständige App ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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