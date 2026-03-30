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Austrian Day Konferenz am 27. Mai 2026 - Anmeldung ab sofort möglich!



30.03.2026 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AUSTRIAN DAY am 27.05. in Frankfurt am Main



In Zusammenarbeit mit der Wiener Börse laden wir Sie zum Austrian Investor Day ein. Diese eintägige Veranstaltung bietet exklusive Einblicke in Strategien und Entwicklungen von neun führenden österreichischen Unternehmen.



Es sind One-on-One & Small Group Meetings (à 50 Minuten) in der Zeit von 9:30 bis 17:30 Uhr geplant.



Datum: 27.05.2026, 09:30 Uhr - 17:30 Uhr

Ort: Frankfurt am Main

Location: The Westin Grand Frankfurt



Teilnehmende Unternehmen: STRABAG SE - AT000000STR1

EuroTeleSites AG - AT000000ETS9

Polytec Holding AG - AT0000A00XX9

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG - AT0000969985

PALFINGER AG - AT0000758305

Semperit AG Holding - AT0000785555

SBO AG - AT0000946652

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - AT0000A325L0

Zumtobel Group AG - AT0000837307

Bitte melden Sie sich über den Link https://form.jotform.com/260813533146352 an.



Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und für institutionelle Investoren kostenfrei. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Fragen & Kontakt:

Bei Fragen zur Teilnahme oder weiteren Informationen melden Sie sich gerne direkt bei:

Christian Sandherr - christian.sandherr@nuways-ag.com





Über NuWays:

NuWays AG ist eine unabhängige Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Small & Mid Caps. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Equity Research, Corporate Access, ECM und Equity Story Advisory begleitet NuWays Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus - mit direktem Zugang zu über 4.000 institutionellen und privaten Investoren aus Europa. Die Mission: Emittenten und Investoren auf Augenhöhe zusammenbringen - für mehr Transparenz und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt.



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