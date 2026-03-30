EQS-News: NuWays AG
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AUSTRIAN DAY am 27.05. in Frankfurt am Main
In Zusammenarbeit mit der Wiener Börse laden wir Sie zum Austrian Investor Day ein. Diese eintägige Veranstaltung bietet exklusive Einblicke in Strategien und Entwicklungen von neun führenden österreichischen Unternehmen.
Es sind One-on-One & Small Group Meetings (à 50 Minuten) in der Zeit von 9:30 bis 17:30 Uhr geplant.
Datum: 27.05.2026, 09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Ort: Frankfurt am Main
Location: The Westin Grand Frankfurt
Teilnehmende Unternehmen:
Bitte melden Sie sich über den Link https://form.jotform.com/260813533146352 an.
Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und für institutionelle Investoren kostenfrei. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Fragen & Kontakt:
Bei Fragen zur Teilnahme oder weiteren Informationen melden Sie sich gerne direkt bei:
Christian Sandherr - christian.sandherr@nuways-ag.com
Über NuWays:
NuWays AG ist eine unabhängige Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Small & Mid Caps. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Equity Research, Corporate Access, ECM und Equity Story Advisory begleitet NuWays Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus - mit direktem Zugang zu über 4.000 institutionellen und privaten Investoren aus Europa. Die Mission: Emittenten und Investoren auf Augenhöhe zusammenbringen - für mehr Transparenz und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt.
30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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