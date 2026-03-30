München (ots) -Vom kleinen Fernsehabend zum popkulturellen Phänomen: Seit seiner Premiere im Jahr 1956 hat sich der "Grand Prix Eurovision de la Chanson" von einer beschaulichen TV-Gala zu einem musikalischen Megaevent entwickelt, das heute rund 160 Millionen Zuschauende weltweit in seinen Bann zieht. Zum 70-jährigen Jubiläum widmet sich die ARD-Dokumentation "70 Jahre ESC - More than Music" - zu sehen am 11. Mai 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und bereits ab dem 8. Mai in der ARD Mediathek - dieser Erfolgsgeschichte und beleuchtet, warum der ESC weit mehr ist als ein musikalischer Wettbewerb: Der Eurovision Song Contest spiegelt gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen wider und ist eine einzigartige Bühne für Vielfalt in Europa. Mit seinem prägenden Einfluss auf Popkultur, Mode und Medien sowie seiner besonderen Bedeutung für die LGBTQIA+-Community steht der Eurovision Song Contest wie kaum ein anderes Event für gelebte Diversität und internationale Verbundenheit.Spektakuläre Auftritte, unvergessliche Songs, internationale Karrieren und politische Kontroversen - "70 Jahre ESC - More than Music" ist eine lebendige Zeitreise durch sieben Jahrzehnte bewegter, europäischer Musik- und Kulturgeschichte.Ganz persönliche ESC-Momente: Moderator und Komiker Hape Kerkeling, ESC-Teilnehmende wie Nana Mouskouri, Nicole, Guildo Horn, Jamala, Johnny Logan, Mr. Lordi, Tom Neuwirth (alias Conchita Wurst), die Kommentatoren Peter Urban und Olli Schulz, Modedesigner Jean Paul Gaultier, Komponist und Produzent Ralph Siegel sowie weitere Künstler:innen und Macher:innen teilen in der Dokumentation ihre persönlichen Einblicke, die die Geschichte und den Einfluss des Wettbewerbs über die Jahrzehnte hinweg greifbar machen.Hape Kerkeling: "Solange es den ESC geben wird, hat die Demokratie in Europa eine Chance.""70 Jahre ESC - More than Music" - am 11. Mai 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und bereits ab 8. Mai in der ARD Mediathek."70 Jahre ESC - More than Music" ist eine Produktion von DRIVE beta im Auftrag von SWR, hr (gemeinsame Federführung), NDR und WDR für die ARD.Weitere Infos, Fotomaterial und Zitate finden Sie im digitalen Pressedossier.Instagram @ardmediathek / TikTok @ardmediathek / YouTube @ARDDigitales Pressedossier: https://pressekits.daserste.de/70-jahre-esc-more-than-musicFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deKommunikation Hessischer RundfunkJanina Schmidjanina.schmid@hr.dePressestelle SWRDaniela KressDaniela.kress@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6246561