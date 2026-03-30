Der von TruMerit geleitete Bericht hebt innovative Personaleinsatzmodelle, technologiegestützte Versorgung und teamorientierte Ansätze hervor, um Gesundheitssysteme weltweit zu stärken.

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 30. März 2026 / Ein heute von TruMerit veröffentlichter neuer internationaler Bericht fordert eine grundlegende Neugestaltung der Personaleinsatzmodelle im Gesundheitswesen, um den weltweiten Personalmangel zu beheben und die Patientenversorgung zu stärken. Der Bericht "Safe Staffing Through New Models of Care" (Sichere Personalbesetzung durch neue Versorgungsmodelle) präsentiert einen systemorientierten Rahmen, der Führungskräften im Gesundheitswesen, Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern dabei helfen soll, die Struktur von Versorgungsteams, die Zusammenarbeit von medizinischem Fachpersonal und den Einsatz von Technologie zur Unterstützung einer sichereren und nachhaltigeren Gesundheitsversorgung zu überdenken.

Der Bericht wurde von einer internationalen Arbeitsgruppe aus Führungskräften des Gesundheitswesens, Regulierungsbehörden, akademischen Experten und klinischen Innovatoren erarbeitet und betont, dass die Lösung des Personalmangels mehr erfordert als nur eine Erhöhung der Zahl der medizinischen Fachkräfte. Stattdessen fordert er eine Modernisierung der Versorgungsmodelle, um Gesundheitsfachkräften zu ermöglichen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, die interprofessionelle Teamarbeit auszuweiten und digitale Gesundheitstechnologien zu integrieren.

"Die weltweite Personalkrise im Gesundheitswesen lässt sich nicht einfach durch die Einstellung weiterer medizinischer Fachkräfte lösen", sagte Dr. Peter Preziosi, RN, CAE, FAAN, Präsident und CEO von TruMerit. "Eine sichere Personalbesetzung erfordert eine systemische Betrachtung der Art und Weise, wie die Versorgung erfolgt. Dieses Rahmenwerk bietet Entscheidungsträgern und Führungskräften im Gesundheitswesen Orientierungshilfen, um Personalpolitik, Leistungserbringung und Behandlungsergebnisse aufeinander abzustimmen - damit die Pflegeteams die Bedürfnisse der Patienten sicher, nachhaltig und unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten erfüllen können."

Das im Bericht skizzierte Rahmenwerk gliedert sich in drei miteinander verbundene Bereiche:

- Systeme und Inputs: Regulierungsrichtlinien, Personalinfrastruktur und Bildungssysteme

- Leistungserbringung: teamorientierte Pflege, hybride Personaleinsatzmodelle, Telemedizin und KI-gestützte Arbeitsabläufe

- Outputs und Ergebnisse: Nachhaltigkeit der Personalbesetzung, Patientensicherheit, verbesserter Zugang und Kosteneffizienz

Zusammen bilden diese Komponenten einen kontinuierlichen Verbesserungszyklus, der es Gesundheitssystemen ermöglicht, sich an die sich wandelnden Gesundheitsbedürfnisse der Bevölkerung anzupassen. Gesundheitssysteme weltweit stehen vor beispiellosen Herausforderungen, darunter eine alternde Bevölkerung, steigende Raten chronischer Erkrankungen, Burnout bei den Mitarbeitern und eine ungleiche Verteilung des Pflegepersonals. Gleichzeitig schaffen Fortschritte in den Bereichen digitale Gesundheit, Telemedizin und Datenanalyse neue Möglichkeiten, den Zugang zur Versorgung zu erweitern und die Effizienz zu verbessern.

"Die Zukunft einer sicheren Personalbesetzung hängt davon ab, dass Innovationen angenommen werden und gleichzeitig die Integrität und das Wohlergehen des Gesundheitspersonals geschützt werden", sagte Sylvain Trepanier, DNP, RN, CENP, FAONL, FAAN, Chief Nurse Executive bei Providence und Vorsitzender der Taskforce für sichere Personalbesetzung durch neue Versorgungsmodelle. "Dieser Bericht zeigt auf, wie Gesundheitssysteme über traditionelle Personaleinsatzmodelle hinaus zu kooperativen, technologiegestützten Pflegeteams gelangen können, die Pflegekräfte und andere Gesundheitsfachkräfte stärken und gleichzeitig die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern."

Der Bericht enthält globale Fallstudien, die erfolgreiche Versorgungsmodelle aus verschiedenen Ländern hervorheben und messbare Verbesserungen bei den Patientenergebnissen, der Personalbindung und der Effizienz des Gesundheitssystems aufzeigen. Er soll als strategische Ressource für Führungskräfte im Gesundheitswesen, Gesundheitsministerien, Aufsichtsbehörden, akademische Einrichtungen und politische Entscheidungsträger im Bereich der globalen Arbeitskräftepolitik dienen.

Lesen Sie den Bericht.

Über TruMerit

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Personalentwicklung im Gesundheitswesen mit fast 50 Jahren Erfahrung in der Unterstützung der Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen. Ehemals CGFNS International, validiert TruMerit die Ausbildung, Schulung und Berufserfahrung von international ausgebildeten Gesundheitsfachkräften, die eine Zulassung zur Ausübung ihres Berufs in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern anstreben. Durch seine erweiterte Mission und das Global Health Workforce Development Institute treibt TruMerit Forschung, Standards und Zertifizierungen voran, die das globale Gesundheitspersonal stärken und eine gerechte, nachhaltige berufliche Mobilität fördern.

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