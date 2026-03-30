Milliardenprojekte im Wasserstoff-Sektor und ein wachsender Auftragsbestand sorgen für starke, planbare Cashflows. Effizienzprogramme treiben gleichzeitig die Margen nach oben - die Gewinne ziehen bereits an. Zündet jetzt der charttechnische Impuls, sind mit Hebel Gewinne von über 1.200 % möglich. Manche Chancen entstehen dort, wo solide Substanz auf neue Wachstumsfelder trifft. Genau dieses Zusammenspiel zeichnet sich derzeit bei einem globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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