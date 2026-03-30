Zwei Messen in Hongkong präsentieren innovative Lösungen in den Bereichen KI, Robotik, Low-altitude-Economy, Smart Home, Gesundheitstechnologie und mehr. Innovationen von KI bis Smart Home Vom 13. bis 16. April 2026 veranstaltet der Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) zwei bedeutende Messen - die InnoEX und die Electronis Fair (Frühlingsedition) - im Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Präsentiert werden globale Errungenschaften in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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