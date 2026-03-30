Bonn (www.anleihencheck.de) - Die britische Inflation (VPI) lag im Februar mit 3,0% gegenüber dem Vorjahr unverändert gegenüber Januar, so Postbank ResearchDie stabile Gesamtinflationsrate sei jedoch von einem deutlichen Anstieg der Inflationserwartungen überlagert worden, was die Gilt-Renditen auf Mehrmonatshochs getrieben habe - im Einklang mit den breiteren Bewegungen an den globalen Anleihemärkten. Die Daten am Dienstag - das endgültige BIP für Q4 sowie die Leistungsbilanz - sollten bestätigen, ob das Wachstum im Vereinigten Königreich zum Jahresende 2025 gedämpft blieb (zuvor +0,1% QoQ, +1,3% YoY) und ob sich die außenwirtschaftliche Position verbessert habe (von einem Defizit von 12,1 Mrd. GBP). Der Hauspreisindex von Nationwide für März (zuvor +1 % YoY) liefere Einblicke in die Dynamik am Immobilienmarkt vor dem Hintergrund höherer Hypothekenzinsen. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im März werde am Mittwoch voraussichtlich leicht auf 51,4 nachgeben (von 51,7) und damit eine moderate, aber stabile Expansion der Industrie anzeigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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