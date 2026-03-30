Verne tut sich mit Uber und Pony.ai zusammen, um einen kommerziellen Robotaxi-Dienst in Europa zu starten. Der Startschuss soll bereits in Kürze in der kroatischen Hauptstadt Zagreb erfolgen, wo bereits Straßentests mit Robotaxis laufen - allerdings nicht von Verne selbst, sondern von Pony.ai-Partner Arcfox. Im Juni 2024 hat der kroatische E-Auto-Hersteller Rimac seine Pläne für Verne vorgestellt: Für den Robotaxi-Service hat das Unternehmen eigens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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