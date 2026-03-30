Das kroatische Wirtschaftsministerium hat 12,3 Millionen Euro für zwölf Elektrobus-Ladeprojekte in einem Dutzend Städten bewilligt. Insgesamt sollen mithilfe der Mittel 127 Ladestationen für E-Busse in Split, Varazdin, Virovitica, Krizevci, Krapina, Rijeka, Ludbreg, Sibenik, Osijek, Sisak, Pula und Dubrovnik eingerichtet werden. Die Gelder stammen aus dem Nationalen Konjunktur- und Resilienzplans Kroatiens und werden im Zuge eines Programms verteilt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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