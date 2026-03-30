EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 7. Zwischenmeldung
Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 insgesamt 28,700 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.
Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 170.308 Stückaktien.
Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter
https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026
abrufbar.
München, 30. März 2026
Westwing Group SE
Der Vorstand
30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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