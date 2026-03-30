Der Goldpreis hat zuletzt deutlich nachgegeben. Die Stimmung drehte schnell, und plötzlich wurde sogar über einen möglichen Bärenmarkt diskutiert. Doch genau in dieser Phase passiert etwas Bemerkenswertes: Große Investoren beginnen wieder zu kaufen - und eine der größten US-Banken wird sogar noch bullischer. Während der Markt nervös reagiert, sehen institutionelle Anleger offenbar eine klassische Kaufgelegenheit. Goldpreis unter Druck - stärkster Rückgang seit Jahren Die jüngste Korrektur kam überraschend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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