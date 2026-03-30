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HALARA STARTET DIE ERSTE GLOBALE IP-KOOPERATION MIT SMILEY



30.03.2026 / 16:05 CET/CEST

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LOS ANGELES, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Halara, die Athleisure-Marke, die dafür bekannt ist, Komfort mit Selbstvertrauen zu verbinden, kündigt ihre allererste globale IP-Kooperation mit Smiley an, dem ikonischen globalen Symbol für Positivität und Selbstdarstellung. Die zeitlich begrenzte Frühjahr/Sommer-Kollektion von Halara | Smiley umfasst 20 vielseitige Modelle, die für ganztägigen Komfort, mühelose Bewegung und Optimismus in der gesamten Kollektion sorgen. Die Kollektion steht unter dem Motto "Wear Your Smile" und verwandelt Positivität in gehobene Alltagsmode. Mit saisonalen Lavendeltönen und frischen Silhouetten verbindet die Kollektion ausdrucksstarkes Design mit den für Halara typischen Wohlfühlstoffen. Eine Zusammenarbeit, die auf Vertrauen basiert Halara und Smiley vereinen sich in einer gemeinsamen Überzeugung: Das Selbstvertrauen wächst, wenn man gut aussieht und sich gut fühlt. Diese Partnerschaft bringt Smileys weltweit anerkannte Marke, die sich auf Positivität konzentriert, in die moderne Designsprache von Halara ein. Das Ergebnis sind tragbare Stücke, die sowohl körperlichen Komfort als auch persönlichen Ausdruck unterstützen. Die kuratierte Kollektion umfasst Kleider, Röcke, passende Sets, Essentials und von Denim inspirierte Styles. Jedes Teil ist weich, dehnbar und strukturiert, so dass es nahtlos von der Arbeit ins Wochenende übergeht. Zu den charakteristischen Halara-Stoffen gehören: SoftlyZero - Butterweicher, leichter Komfort

Halara UltraSculpt - Modellierende Unterstützung mit glättender Struktur

Halara Flex Denim - Flexibilität durch Stretch mit klassischem Denim-Appeal Das Ergebnis: Trendige Stücke, die ihre Form behalten und gleichzeitig dauerhaften Komfort bieten. Trendorientierter Wohlfühl-Stil Mit frühlingshaften Lavendeltönen, die die Palette anführen, fängt die Kollektion die Stimmung der Saison ein - frisch, optimistisch und einfach zu stylen. Jedes Teil ist vielseitig einsetzbar und lässt sich nahtlos von tagsüber bis abends und von leger bis gehoben tragen. Ob im hektischen Arbeitsalltag, auf Reisen oder bei einem Treffen mit Freunden - Halara | Smiley sorgt für ein Selbstbewusstsein, das sich genauso gut anfühlt wie es aussieht. Zeitlich begrenzte Verfügbarkeit "Die Zusammenarbeit von Halara und Smiley zelebriert Positivität durch Stücke, die für das echte Leben entworfen wurden", sagte Cya Zhang, Partner und Global Brand Growth Lead bei Halara. "Mit dem Schwerpunkt auf Leichtigkeit, Komfort und Bewegung ermöglicht die Kollektion den Menschen, sich selbst auszudrücken und sich den ganzen Tag über entspannt und sicher zu fühlen. Lorna Milliken, Chief Marketing Officer, The Smiley Company, kommentiert: "Bei Smiley dreht sich alles darum, Positivität zu etwas zu machen, das die Menschen im Alltag erleben können. Die Partnerschaft mit Halara ermöglicht es uns, diesen Geist in Stücke umzusetzen, die sich mit Ihnen bewegen und Ihr Selbstvertrauen den ganzen Tag über unterstützen. Die 'Wear Your Smile'-Kampagne steht für die Idee, dass Menschen sich ermächtigt fühlen, sich von ihrer besten Seite zu zeigen, wenn Komfort, Selbstdarstellung und Optimismus zusammenkommen." Als erste globale IP-Kooperation von Halara ist die Halara | Smiley-Kollektion für eine begrenzte Zeit exklusiv unter https://www.halara.com/activity/halara-x-smiley erhältlich. Über Halara Halara ist eine führende Athleisure-Marke, die stilvolles Design mit innovativen Stoffen zu bequemer, vielseitiger und leistungsfähiger Activewear verbindet. Halara stärkt das Selbstvertrauen mit Styles, die für das gemacht sind, was Sie im Studio und auf der Straße bewegt. Halara hat sich der Erschwinglichkeit, Inklusivität und hochwertigen Materialien verschrieben und definiert Athleisure neu, um jedes Wellness-Ziel zu unterstützen. Erfahren Sie mehr www.halara.com oder folgen Sie uns auf Instagram @halara_official . Über Smiley Seit der französische Journalist Franklin Loufrani 1972 die Marke Smiley kreiert hat, verbreitet sie Freude und Optimismus bei Generationen. Ursprünglich eine Geste, um die Leser der Zeitung France-Soir aufzufordern, sich die Zeit zum Lächeln zu nehmen", wurde dieses allgegenwärtige Glückssymbol bald zum bekanntesten und wichtigsten Symbol im Grafikdesign. Smiley beeinflusst die moderne Kultur und ist eines der weltweit führenden Lizenzierungsunternehmen, das an hochkarätigen Aktivitäten in den Bereichen Mode, Kunst, Haushaltswaren, Lebensmittel und Getränke mitarbeitet. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943066/DSC08342__2.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/halara-startet-die-erste-globale-ip-kooperation-mit-smiley-302727810.html



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