EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.03.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 8.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 150.566 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 23.03.2026 3.106 0,00% 69,9438 217.245 AQEU 23.03.2026 4.809 0,00% 69,7518 335.436 CEUX 23.03.2026 3.150 0,00% 69,6131 219.281 TQEX 23.03.2026 13.935 0,01% 69,4868 968.299 XETA 24.03.2026 2.932 0,00% 69,7649 204.551 AQEU 24.03.2026 14.375 0,01% 69,8604 1.004.243 CEUX 24.03.2026 2.164 0,00% 69,7865 151.018 TQEX 24.03.2026 25.529 0,02% 69,8505 1.783.213 XETA 25.03.2026 2.780 0,00% 70,6395 196.378 AQEU 25.03.2026 10.107 0,01% 70,6927 714.491 CEUX 25.03.2026 2.291 0,00% 70,6711 161.907 TQEX 25.03.2026 21.822 0,02% 70,6714 1.542.191 XETA 26.03.2026 212 0,00% 70,7921 15.008 AQEU 26.03.2026 3.077 0,00% 70,7751 217.775 CEUX 26.03.2026 211 0,00% 70,8236 14.944 TQEX 26.03.2026 5.066 0,00% 70,7737 358.540 XETA 27.03.2026 3.438 0,00% 72,0451 247.691 AQEU 27.03.2026 8.769 0,01% 71,9078 630.559 CEUX 27.03.2026 3.197 0,00% 71,7042 229.238 TQEX 27.03.2026 19.596 0,01% 71,8209 1.407.402 XETA Gesamt 150.566 0,11% 70,5300 10.619.413

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 27. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.347.577 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 30. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand