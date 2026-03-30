Goldpotenzial durch Exploration bestätigt

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Kali Metals hat bedeutende Fortschritte gemeldet: Die Auswertung historischer Daten habe mehrere oberflächennahe, hochgradige Goldziele identifiziert. Gleichzeitig habe sich das Unternehmen die vollständige Kontrolle über das DOM's Hill Projekt gesichert und damit die Grundlage für eine beschleunigte Exploration geschaffen.

Kali Metals hat bedeutende Fortschritte gemeldet: Die Auswertung historischer Daten habe mehrere oberflächennahe, hochgradige Goldziele identifiziert. Gleichzeitig habe sich das Unternehmen die vollständige Kontrolle über das DOM's Hill Projekt gesichert und damit die Grundlage für eine beschleunigte Exploration geschaffen.

Starke Ergebnisse aus historischen Daten

Kali Metals habe nach eigenen Angaben ältere Explorationsberichte umfassend neu ausgewertet und dabei mehrere hochgradige Goldziele identifiziert. Zu den wichtigsten historischen Bohrergebnissen würden Abschnitte von 18 Metern mit 3,4 Gramm Gold pro Tonne gehören, darunter 5 Meter mit 8,4 Gramm Gold. Darüber hinaus seien weitere Abschnitte mit bis zu 7,9 Gramm Gold gemeldet worden. Das Management habe erklärt, dass solche Werte insbesondere deshalb relevant seien, weil sie nahe der Oberfläche auftreten. Dies könne potenziell geringere Kosten bei einer späteren Erschließung ermöglichen. Ergänzend hätten auch Gesteinsproben von der Oberfläche sehr hohe Werte geliefert. Das Unternehmen habe berichtet, dass einzelne Proben Goldgehalte von bis zu 70 Gramm pro Tonne erreicht hätten.

Frühere Bohrprogramme bestätigen erstes Goldpotenzial

Die bisherigen Arbeiten zeigen, dass sich die Goldvererzung bei DOM's Hill bereits über rund 1,3 Kilometer erstreckt und sowohl an der Oberfläche als auch in geringer Tiefe vorkommt. Mehrere frühere Bohrprogramme seien dabei von verschiedenen Vorgängerunternehmen durchgeführt worden und hätten erste goldführende Strukturen bestätigt, die typisch für solche Lagerstätten sind. Entscheidend sei, dass die Mineralisierung weiterhin offen ist - also noch nicht vollständig erkundet wurde. Genau hier sieht das Management weiteres Wachstumspotenzial und plant, die bekannten Zonen gezielt auszuweiten.