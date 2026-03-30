© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa - dpa-BildfunkUber greift mit der Blacklane-Übernahme nach Premiumkunden - und setzt damit auf ein Geschäft, das weit lukrativer sein könnte als gedacht.Uber hat sich mit dem Berliner Chauffeurdienst Blacklane auf die Übernahme geeinigt, um im Rahmen seiner Expansion in den Premium- und Executive-Reisesektor Fuß zu fassen, teilten die Unternehmen am Montag mit. Die Übernahme bahnte sich bereits vor wenigen Tagen an. Die Vereinbarung, die noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden bedarf, wird die Präsenz von Uber im schnell wachsenden Markt für im Voraus gebuchte, hochwertige Transportdienstleistungen ausbauen, wie Reuters berichtet. Uber lehnte es ab, finanzielle Details zu dem Deal preiszugeben, außer …Den vollständigen Artikel lesen
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