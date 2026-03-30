Köln (ots) -
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Marie Jacquot wird zu Beginn der Spielzeit 26/27 neue Chefdirigentin des WDR Sinfonieorchesters. Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Begrüßung und einem Presse-/Fototermin ein:
am Freitag, 10. April 2026,
um 10:30 Uhr (Fototermin 10:15 Uhr),
im Kleinen Sendesaal
WDR Funkhaus am Wallrafplatz
Wallrafplatz 5
50667 Köln
Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind:
Marie Jacquot, neue Chefdirigentin des WDR Sinfonieorchesters
Dr. Katrin Vernau, WDR-Intendantin
Sebastian König, Manager des WDR Sinfonieorchesters
Im Anschluss an das Pressegespräch haben Sie Gelegenheit für kurze Einzelinterviews.
Wir bitten um eine kurze Nachricht per E-Mail (kommunikation@wdr.de) bis Dienstag, 7. April 2026, ob wirmit Ihnen rechnen können und ob Sie Interesse am Fototermin und/oder Einzelinterview haben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der WDR Kommunikation
Pressekontakt:
WDR Kommunikation
Telefon: 0221 220 7100
Email: kommunikation@wdr.de
Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6246631
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Marie Jacquot wird zu Beginn der Spielzeit 26/27 neue Chefdirigentin des WDR Sinfonieorchesters. Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Begrüßung und einem Presse-/Fototermin ein:
am Freitag, 10. April 2026,
um 10:30 Uhr (Fototermin 10:15 Uhr),
im Kleinen Sendesaal
WDR Funkhaus am Wallrafplatz
Wallrafplatz 5
50667 Köln
Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind:
Marie Jacquot, neue Chefdirigentin des WDR Sinfonieorchesters
Dr. Katrin Vernau, WDR-Intendantin
Sebastian König, Manager des WDR Sinfonieorchesters
Im Anschluss an das Pressegespräch haben Sie Gelegenheit für kurze Einzelinterviews.
Wir bitten um eine kurze Nachricht per E-Mail (kommunikation@wdr.de) bis Dienstag, 7. April 2026, ob wirmit Ihnen rechnen können und ob Sie Interesse am Fototermin und/oder Einzelinterview haben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der WDR Kommunikation
Pressekontakt:
WDR Kommunikation
Telefon: 0221 220 7100
Email: kommunikation@wdr.de
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6246631
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