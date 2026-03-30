Die zuvor vom EU-Parlament beschlossene Lockerung der CO2-Vorgaben für Lkw-Hersteller wurde nun auch vom Rat verabschiedet. Die Verordnung wird nun im Amtsblatt der EU veröffentlicht und tritt 20 Tage später in Kraft. Vor zweieinhalb Wochen hatte das Europäische Parlament bereits der Änderung der EU-Verordnung zur Berechnung von Emissionsgutschriften für schwere Nutzfahrzeuge zugestimmt. Mit der Zustimmung des EU-Rats, in dem die EU-Mitgliedsländer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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