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MBT präsentiert auf der MCE 2026 nachhaltige Lösungen der nächsten Generation



30.03.2026 / 16:45 CET/CEST

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MAILAND, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) hinterließ auf der MCE 2026 einen starken Eindruck und präsentierte drei wichtige Innovationen: das V9-VRF-System, das R290-Wärmepumpen-Portfolio und Lösungen zur Kühlung von Rechenzentren, womit das Unternehmen seine Führungsrolle bei umweltfreundlichen Kältemitteln und energieeffizienten Technologien unterstreicht. Midea V9-VRF-System Midea hat sein neues V9-VRF-System auf den Markt gebracht, das auf zwei Kerntechnologien basiert: dem elektrischen Steuerkasten ShieldBox II und dem Kältemittel R32. Die ShieldBox II verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in Automobilqualität, wodurch das Volumen um 70 % reduziert wurde, um Platz für einen größeren Wärmetauscher zu schaffen und die Effizienz der Außeneinheit zu steigern. Das Drei-Zonen-Design bietet Schutz nach IP68, während die Phasenwechselkühlung eine konstante Kühlmitteltemperatur von 30 °C gewährleistet und so die Lebensdauer der Komponenten in extremen Umgebungen verlängert. Das V9-System verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R32 und hat die erste dreistufige Sicherheitsbewertung des TÜV für VRF-Systeme mit brennbaren Kältemitteln bestanden, wodurch es eine Zertifizierung erhielt, die seine international führenden Sicherheitsstandards bestätigt. R290-Wärmepumpenportfolio im Rampenlicht MBT präsentierte sein R290-Wärmepumpenportfolio, das Leistungen von 4 kW bis 70 kW für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen bietet. Die gewerbliche Wärmepumpe Mars Large R290 ATW, Gewinnerin des MCE Excellence Award, liefert mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 eine Vorlauftemperatur von bis zu 85 °C. Ein Voll-DC-Wechselrichter und eine doppelte Kompressor-Reserve gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Mit einer kompakten Stellfläche von 0,72 m² und der Energieeffizienzklasse A+++ behält sie bei -10 °C 100 % und bei -20 °C 65 % ihrer Heizleistung bei. Ebenfalls ausgestellt waren die Wärmepumpen der Arctic-Serie M4 und Mars R290 ATW, die zusammen ein umfassendes R290-Produktportfolio bilden und den Übergang zu Heizsystemen auf Basis natürlicher Kältemittel vorantreiben. Kühlungslösungen für Rechenzentren Um den Kühlungsanforderungen von Rechenzentren gerecht zu werden, präsentierte MBT Flüssigkeitskühlungslösungen anhand eines interaktiven Dioramas. Das System integriert Präzisions-CDU-Einheiten, Lüfterwände und Zentrifugalkühler mit Magnetlagern, um einen jährlichen PUE-Wert von nur 1,2 zu erreichen. Zu den wichtigsten Produkten gehören der luftgekühlte Magnetlager-Zentrifugalkühler AirBoost Vera und die Kühlmittelverteilungseinheit (CDU). Der Kühler AirBoost Vera verfügt über Dual-Power-Switching und einen anpassbaren THDi für eine zuverlässige Stromversorgung und bietet außergewöhnliche Effizienz bei einer Ausgangswassertemperatur von bis zu 36 °C und einer Temperaturdifferenz von 20 °C. Standardmäßige indirekte natürliche Kühlung und die Kompatibilität mit umweltfreundlichen Kältemitteln machen ihn zu einer nachhaltigen Wahl für moderne Rechenzentren. Die CDU ist mit mehrfachen Redundanzen, auslaufsicherem Schutz und zu 100 % getesteten Kernkomponenten für langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt. MBT liefert integrierte, szenarioübergreifende Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen der europäischen Energiewende gerecht werden. Mit einem kontinuierlichen Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit engagiert sich MBT für die Gestaltung einer intelligenteren, kohlenstoffarmen Zukunft für die HLK-Branche. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945362/Midea_Data_Center_Cooling_Solutions.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mbt-prasentiert-auf-der-mce-2026-nachhaltige-losungen-der-nachsten-generation-302728769.html



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