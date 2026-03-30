Genf (ots) -Direkte Integrationen mit Primärticketing-Plattformen geben Veranstaltern kostenlosen, nicht-exklusiven Zugang zu mehr als 125 Millionen Fans weltweitviagogo, einer der führenden globalen Ticketmarktplätze, und vivenu, eine führende globale Ticketing-Plattform, haben heute ihre Partnerschaft bekannt gegeben. Damit erhalten Veranstalter, die vivenu nutzen, direkten Zugang zu viagogos Publikum von mehr als 125 Millionen Fans in über 200 Ländern. Die Anbindung ist ab sofort live, kostenlos nutzbar und erfordert keine exklusive Bindung.Die Partnerschaft basiert auf einer direkten Verbindung zwischen dem Ticketingsystem von vivenu und dem Marktplatz von viagogo. Veranstalter, die vivenu nutzen, können Tickets nun direkt aus ihrem bestehenden Dashboard mit nur einem Klick zusätzlich auf viagogo anbieten. Sobald ein Fan ein Ticket über viagogo kauft, wird der Verkauf automatisch synchronisiert und das entsprechende Ticket auf allen weiteren Vertriebskanälen des Veranstalters entfernt. viagogo übernimmt dabei die Zahlungsabwicklung, den Kundenservice und die Zustellung der Tickets.Eine solche direkte Verbindung zwischen Ticketing-Plattform und Marktplatz ist zentral für viagogos Verständnis moderner Ticketdistribution. In der Vergangenheit hatten Veranstalter oft nur begrenzte Möglichkeiten, Fans außerhalb ihres primären Vertriebskanals zu erreichen. Mit dem Modell Open Distribution, zuvor unter dem Namen Direct Issuance bekannt, verändert viagogo diesen Ansatz grundlegend: Statt Veranstalter zu neuen Tools oder exklusiven Partnerschaften zu verpflichten, arbeitet viagogo direkt mit den Ticketing-Plattformen zusammen, die Veranstalter bereits nutzen. vivenu ist eine von mehreren Plattformen, die diese Art der Integration mit viagogo umsetzen.vivenu betreut mehr als 1.000 Kunden in über 50 Ländern, darunter Organisationen hinter den Grammy Awards, HYROX sowie großen Hochschulsportprogrammen. All diese Kunden können viagogo nun mit wenigen Klicks als zusätzlichen Vertriebskanal aktivieren."Veranstalter sollten sich nicht zwischen ihrem Ticketing-Anbieter und ihrer Reichweite zu Fans entscheiden müssen", sagte Shaun Stewart, VP Open Distribution bei viagogo. "Unsere Partnerschaft mit vivenu gibt jedem Veranstalter auf ihrer Plattform einen direkten Zugang zu 125 Millionen Fans weltweit, ohne Kosten und ohne Verpflichtungen. Genau in diese Richtung entwickelt sich Ticketdistribution, und wir schaffen die Infrastruktur dafür.""Unsere Mission ist es, Ticketverkäufer in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, ihr Geschäft selbstbestimmt zu steuern", sagte Simon Hennes, CEO von vivenu. "Die Partnerschaft mit viagogo eröffnet unseren Kunden einen direkten Zugang zum weltweit größten Ticketmarktplatz, mit der Sicherheit, dass ihre Daten und Prozesse weiterhin vollständig unter ihrer Kontrolle bleiben."Weitere Informationen zu viagogo Open Distribution finden Sie unter viagogo.com/opendistribution.Pressekontakt:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHEva Maria Gose-FehlischTel: +49 89 720187 - 224Mail: viagogo@lhlk.deOriginal-Content von: viagogo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64879/6246664