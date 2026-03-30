Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 15/26
Do., 9.4.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten
Klassenkampf: Keine Millionäre, keine Armut?
Fr., 10.4.
20.15 Der Alte
Bitte korrekte Schreibweise beachten:
Die Wahrheit im Dunkeln
Woche 19/26
Di., 5.5.
22.15 37°:
Femizid - Tödlicher Hass auf Frauen
Bitte Korrektur beachten:
Film von Enrico Demurray
Bitte streichen: Angelika Wörthmüller
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6246661
ZDF-Programmänderung
Woche 15/26
Do., 9.4.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
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Klassenkampf: Keine Millionäre, keine Armut?
Fr., 10.4.
20.15 Der Alte
Bitte korrekte Schreibweise beachten:
Die Wahrheit im Dunkeln
Woche 19/26
Di., 5.5.
22.15 37°:
Femizid - Tödlicher Hass auf Frauen
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Film von Enrico Demurray
Bitte streichen: Angelika Wörthmüller
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