Die Märkte stehen unter Druck: Geopolitik, steigende Zinsen und unsichere Gewinnperspektiven sorgen für Gegenwind. Dr. Jens Ehrhardt warnt vor verfrühtem Optimismus und erklärt, warum Anleger jetzt besonders vorsichtig agieren sollten. Die Lage an den Börsen ist selten so unübersichtlich gewesen wie derzeit - und Fondsmanager Jens Ehrhardt spricht Klartext: "Die Himmelsrichtung ist vorläufig noch abwärts gerichtet." Haupttreiber sei die Geopolitik: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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