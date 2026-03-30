Seit dem Hadern rund um das Preisniveau von 73.666 US$ verlor der Bitcoin (BTC/USD) nahezu Tag für Tag an Wert. In diesem Zusammenhang wurde, ausgehend vom Hochpunkt des 17. März bis zum heutigen Tagestief, das Niveau von -14% bereits überwunden. Die Volatilität ist und bleibt beim Bitcoin, wie auch sämtlichen Coins/Tokens unverändert hoch, und doch zeigt sich zum Auftakt in die neue Handelswoche (zugleich nahender Monatsabschluss) eine Stimmungsverbesserung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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