Die Aktie von SUSS MicroTec bricht zum Wochenauftakt massiv ein. Zeitweise sackt der Kurs um fast -19% ab, zur Stunde notiert der SDAX-Titel aber nur noch mit -6,5% im Minus. Sind die Zahlen des Chipanlagenbauers wirklich so schlecht ausgefallen und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Zahlen sorgen für Abverkauf In den vergangenen Wochen hatte sich die SUSS-Aktie sehr stark entwickelt und ausgehend von den Oktober-Tiefständen in der Spitze um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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