

EQS-Media / 30.03.2026 / 17:09 CET/CEST



Die 3-Milliarden-Euro-Initiative der EU und die Teilnahme von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstreichen die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen inmitten regionaler Unsicherheiten. Amman, Jordanien - Das Haschemitische Königreich Jordanien setzt seine Bemühungen fort, am 21. April 2026 am Toten Meer die Jordan-EU Investment Conference 2026 auszurichten. Unter der Schirmherrschaft von König AbdullahII. werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie führende europäische und internationale Vertreter und Investoren an der Konferenz teilnehmen. Inmitten einer immer komplexer werdenden regionalen Lage präsentiert sich Jordanien als stabiles und wirtschaftlich widerstandsfähiges Land, das seine Position als vertrauenswürdiger Investitionsstandort und strategischer Partner in der Region weiter stärkt. Im Einklang mit der Economic Modernization Vision konzentrieren sich die Vorbereitungen darauf, ein erstklassiges Portfolio an Investitionsmöglichkeiten in zentralen Bereichen wie Wasserversorgungssicherheit, erneuerbare Energie, digitale Infrastruktur und strategische Mineralien zu präsentieren. Die Konferenz ist ein konkretes Beispiel für die praktische Umsetzung der Strategischen und Umfassenden Partnerschaft zwischen Jordanien und der EU in finanzierbare Investitionsmöglichkeiten, gestützt durch ein europäisches Finanzpaket über 3Milliarden Euro. Das Finanzpaket wird mithilfe innovativer Instrumente bereitgestellt, die darauf ausgelegt sind, Investitionen abzusichern und die Umsetzung von Projekten zu beschleunigen. Die Veranstaltung wird zudem die strategische geografische Lage Jordaniens als regionales Tor hervorheben, das Lieferketten mit regionalen und globalen Märkten verbindet und durch ein umfassendes Handelsabkommen gestützt wird, das Zugang zu mehr als 140 internationalen Märkten bietet. Der Investitionsminister, Dr. Tareq Abu Ghazaleh, sagte: "Die Konferenz konzentriert sich darauf, Investoren klar definierte und umsetzbare Chancen zu präsentieren, die eine direkte Beteiligung an bedeutenden Projekten in einem stabilen und wettbewerbsfähigen Geschäftsumfeld ermöglichen. Sie soll Partnerschaften erleichtern und die Chancen in konkrete Investitionen umsetzen." Er fügte hinzu: "Die Konferenz wird als ergebnisorientierte Plattform dienen mit branchenspezifischen Programmpunkten sowie strukturierten Geschäftstreffen, einschließlich B2B- und G2B-Meetings, um Investitionen zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen dem privatem und öffentlichen Sektor zu stärken." EU-Botschafter im Haschemitischen Königreich Jordanien, Pierre-Christophe Chatzizavas, erklärte: "Wir sind stolz, die EU-Jordan Investment Conference anzukündigen, eine hochrangige Veranstaltung, an der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen wird." "Die Konferenz unterstreicht die Stärke und Resilienz unserer Partnerschaft, insbesondere in Zeiten regionaler Unsicherheiten. Sie markiert den Beginn einer erneuerten, vertieften Zusammenarbeit, die unsere Wirtschaftsakteure näher zusammenbringt und neue Möglichkeiten schafft, wodurch die Investitionen der EU in Jordaniens dynamische Wirtschaft angekurbelt werden." Die Ausrichtung der Konferenz zu diesem Zeitpunkt sendet ein klares Signal. Jordanien setzt unter der Führung Seiner Majestät König Abdullah II. und dank der Stärke seiner Institutionen seinen wirtschaftlichen Kurs selbstbewusst fort. Herausforderungen werden zu Chancen. Und mit jedem Schritt festigt das Königreich seine Rolle als regionales Zentrum für Investitionen und nachhaltiges Wachstum. Kontakt: Joey Tawil, OMNES Media joey@omnesmedia.com pr@omnesmedia.com

Emittent/Herausgeber: Jordan Invest

Schlagwort(e): Events



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