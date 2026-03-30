© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Aktien des Aluminium-Riesen Alcoa klettern zum Wochenstart um 11 Prozent. Angriffe auf zwei Staatsproduzenten im Nahen Osten haben die Aluminiumpreise auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben.Binnen weniger Stunden haben Angriffe auf zwei Aluminiumhütten im Nahen Osten die globalen Metallmärkte erschüttert. Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Terminkontrakte auf Aluminium um rund zehn Prozent gestiegen - allein am Montag legten die Futures in New York um weitere vier Prozent auf gut 3.300 US-Dollar je Tonne zu. An der Londoner Metallbörse kletterte der Preis zeitweise auf über 3.400 US-Dollar. Auslöser war ein Angriff auf die staatlich kontrollierten Produzenten Emirates …Den vollständigen Artikel lesen
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