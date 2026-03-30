Die DACH-Region, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, hat FTI Consulting zufolge beim Transaktionswachstum spürbar an Gewicht gewonnen. Das zeigt sich im aktuellen "European Insurance M&A Barometer 2025" der Unternehmensberatung. Wie stark sind derzeit strategische Käufer ohne PE-Hintergrund? Im Gesamtblick auf Europa wird zunächst einmal deutlich, dass der gesamte europäische Versicherungs-M&A-Markt 2025 erneut einen Rekord erreicht hat, gibt FTI Consulting bekannt. Demnach fanden hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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