Zum Wochenstart bleibt der Krieg im Nahen Osten das dominierende Thema an den Märkten. In der inzwischen fünften Woche des Konflikts keimt unter Anlegern wieder etwas Hoffnung auf. Auslöser ist erneut ein Beitrag von US-Präsident Donald Trump.In einem weiterhin nervösen Marktumfeld konnte sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag stabilisieren. Die Anleger bewegen sich zwischen Zuversicht und Sorge mit Blick auf die Entwicklung im Nahen Osten. Für vorsichtigen Optimismus sorgte eine Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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