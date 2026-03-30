Bei den ETF-Anbietern geht der Preiskrieg in die nächste Runde. Bei diesem beliebten MSCI World ETF sinken die Gebühren jetzt enorm und machen ihn zum günstigsten Produkt am Markt. Die Kosten bei ETFs sinken immer weiter, da der Preiskrieg zwischen den Anbietern um neue Anlegergelder zunehmend eskaliert. Nun gibt es eine neue Meldung zum beliebten MSCI World ETF von Invesco. Hier dürfte die TER bald massiv sinken. Bei diesem ETF sinken die Gebühren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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