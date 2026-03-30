Die PJL ermöglicht Reiterinnen und Reitern, als Vollzeit-Profisportler anzutreten und zugleich ein nachhaltiges wirtschaftliches Modell für den Sport anzustreben

Unterstützt von McCourt Global und geprägt von einem Führungsteam mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Pferdesport, Sport und Unterhaltung setzt die PJL einen neuen, nachhaltigen und global relevanten Standard im Spitzenspringreiten

Sechzehn Teams treten ab März 2027 in der Premierensaison an vierzehn ikonischen internationalen Austragungsorten in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten gegeneinander an

Die Premier Jumping League (PJL) startet mit garantierten Preisgeldern von 300 Millionen US-Dollar und markiert damit den Beginn einer neuen Ära im Springreiten.

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Photography credits: Daniel Benson for The Premier Jumping League/ Wieden+Kennedy London

Mit der Unterstützung von McCourt Global und dessen Executive Chairman Frank McCourt ist die PJL ein wegweisender globaler Wettbewerb, der Spitzenreiterinnen, Spitzenreitern und Pferden eine angemessene internationale Bühne bietet. Die PJL gründet auf Können, Integrität und Spitzenleistungen und bringt die weltbesten Athleten zusammen, die um das höchste Preisgeld in der Geschichte dieser Disziplin konkurrieren. So trägt sie dazu bei, ein nachhaltigeres, langfristig tragfähiges Finanzmodell für den Sport zu schaffen.

Mit sechzehn Teams führt die PJL ein branchenweit einzigartiges Auswahlverfahren ein, bei dem Reiterinnen und Reiter aus einem Pool von 250 der weltweit führenden Athletinnen und Athleten ausgewählt werden.

Erstklassige Erlebnisevents finden an vierzehn ikonischen internationalen Austragungsorten in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten statt und bringen Fans näher denn je an die Intensität, Ästhetik und Kraft des Spitzenspringreitens heran.

Die erste Saison läuft von März bis Oktober 2027.

Die PJL wurde entwickelt, um den Sport neuen Zielgruppen zu öffnen und gleichzeitig seine Tradition zu bewahren. Sie verbindet außergewöhnliche sportliche Leistungen mit hochwertiger Unterhaltung. Unterstützt wird dies durch die Zusammenarbeit mit der Emmy-prämierten Produktionsfirma Box to Box Films sowie durch Übertragung im Free-TV. Modernste Technologien, radikale Transparenz und innovative Teamformate steigern Spannung, Intensität und Wettbewerb und erschließen das volle Potenzial des Springreitens, ohne dessen zentrale Werte zu kompromittieren.

Mit höchsten Standards beim Tierwohl, einem zukunftsweisenden Entwicklungsprogramm und einem klaren Fokus auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit professionalisiert die PJL den Sport nachhaltig.

Das ist Spitzensport.

Das ist außergewöhnliches Können.

Das ist unser Sport, wie Sie ihn lieben.

Das ist unser Sport, wie Sie ihn noch nie erlebt haben.

Das ist die PJL die Zukunft des Springreitens.

Frank McCourt, Gründer und Chairman der PJL: "Viel zu lange mussten sich viele der besten Reiterinnen und Reiter der Welt zwischen ihrer Leidenschaft und einer nachhaltigen beruflichen Perspektive entscheiden. Die PJL ändert das, indem sie einen klaren und tragfähigen Weg schafft, auf höchstem Niveau zu konkurrieren und gleichzeitig ein gutes Einkommen zu erzielen ohne die Traditionen und Werte des Springreitens dabei zu kompromittieren. Indem wir Chancen mit Leistung und Engagement verknüpfen, gestalten wir die Zukunft des Sports neu und ermöglichen den talentiertesten Athletinnen und Athleten, sich vollständig der Exzellenz zu widmen."

Neil Moffitt, Chief Executive Officer: "Der heutige Tag ist ein bedeutender Meilenstein für den Pferdesport. Die PJL hat ein außergewöhnliches Team zusammengestellt, um unsere Vision umzusetzen und dem Sport neue Energie, Dynamik und Aufmerksamkeit zu verleihen."

Lisa Lazarus, Chief Equestrian Advisor: "Im Pferdesport gibt es keine Spitzenleistung ohne das Wohlergehen und die Sicherheit des Pferdes. Das Wettbewerbskonzept, die Zeitplanung, die Reiseorganisation und die veterinärmedizinische Betreuung der PJL orientieren sich an höchsten Standards für Pflege, Erholung und verantwortungsvolle Entscheidungen."

Laura Kraut, Olympiasiegerin: "Eine olympische Goldmedaille ist das Höchste, was man im Sport erreichen kann. Oft bleiben die wirtschaftlichen Möglichkeiten für viele Springreiterinnen und -reiter jedoch begrenzt. Die Diskrepanz zwischen sportlicher Leistung und wirtschaftlichen Perspektiven zeigt die strukturellen Defizite des Sports deutlich. Ich begrüße die Bestrebungen der PJL, dieses Modell so weiterzuentwickeln, dass neue Einnahmemöglichkeiten für alle Beteiligten entstehen."

Scott Brash, Olympiasieger und aktuelle Nummer eins der Weltrangliste: "Bei Pferden und besonders in unserem Sport hört das Lernen nie auf. Eines meiner wichtigsten Ziele ist es, den Sport weiterzuentwickeln und bessere Rahmenbedingungen für Athletinnen und Athleten, Pferde, alle Beteiligten und die Fans zu schaffen. Die PJL bietet uns eine wichtige Plattform, um diese Gespräche zu führen. Wettbewerbe auf höchstem Niveau sind mit enormen Kosten verbunden, und für die meisten Reiterinnen und Reiter ist es ein ständiger Balanceakt, finanzielle Unterstützung zu sichern und gleichzeitig die notwendige Zeit für den Sport aufzubringen.

Die PJL setzt genau hier an: Sie schafft ein Vergütungssystem, das es ermöglicht, sowohl das eigene Wohlbefinden als auch das der Pferde in den Mittelpunkt zu stellen und damit Vollzeittraining und ausreichende Erholung realistisch macht. Das ist ein echter Fortschritt."

Über die Premier Jumping League (PJL)

Die PJL ist ein neuer globaler Springreitwettbewerb, der den Sport neu definiert durch Elite-Mannschaftswettbewerbe, rekordverdächtige Preisgelder und ein nachhaltiges Profimodell für Reiterinnen und Reiter. Mit der Unterstützung von McCourt Global und unter der Leitung von führenden Persönlichkeiten aus dem Pferdesport, dem internationalen Wettkampfwesen und der Unterhaltungsbranche bringt die PJL die weltbesten Reiter und Pferde zusammen, um an vierzehn legendären Austragungsorten in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten gegeneinander anzutreten. Mit sechzehn Teams, einem innovativen Auswahlverfahren und garantierten Preisgeldern von 300 Millionen US-Dollar verbindet die PJL sportliche Spitzenleistungen mit hochwertiger Unterhaltung und erschließt neue globale Zielgruppen bei gleichzeitiger Wahrung der Tradition des Sports.

Über McCourt Global

McCourt Global ist ein diversifiziertes Unternehmen, das in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Sport, Technologie und Medien langfristige Projekte entwickelt. Mit einem globalen Portfolio verbindet das Unternehmen operative Expertise mit strategischem Kapital, um nachhaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Werte zu schaffen. Gegründet wurde McCourt Global von Executive Chairman Frank McCourt, einem sozial engagierten Unternehmer in fünfter Generation. Unter der Leitung eines internationalen Führungsteams baut das Unternehmen auf einer 133-jährigen Tradition in der Infrastrukturentwicklung auf und verbindet starke finanzielle Ergebnisse mit einem klaren Bekenntnis zu gesellschaftlicher Wirkung ein Ansatz, der auf das 1893 in Boston gegründete ursprüngliche Unternehmen der Familie McCourt zurückgeht.

Das Portfolio von McCourt Global umfasst McCourt Partners, das Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, Olympique de Marseille, den legendären Fußballverein der Ligue 1, die Premier Jumping League, einen globalen Springreitwettbewerb, der den Sport neu definiert, sowie Project Liberty, eine Initiative für ein besseres Internet, in dem Einzelpersonen im Zeitalter der KI mehr Kontrolle über ihre Daten haben. McCourt Global hat seinen Sitz in New York und ist in Nordamerika, Europa und anderen Regionen tätig. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von McCourt Global oder auf LinkedIn.

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