EQS-News: ANTHBOT
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ANTHBOT feiert sein Jubiläum mit besonderen Frühlingsangeboten. Anlässlich dieses Meilensteins und zum Start der Frühjahrsmähsaison bietet der Spezialist für Mähroboter vom 30. März bis zum 19. April europaweit Preisnachlässe von bis zu 270 € auf seine M- und N-Serien an. Die Aktion läuft sowohl im offiziellen Online-Shop von ANTHBOT als auch in den Amazon-Stores in Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien.
MÜNCHEN, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- In nur drei Jahren hat sich ANTHBOT von einem Start-up zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt, das in mehr als 30 Ländern präsent ist und von über 150 Vertriebspartnern sowie 3.000 Verkaufsstellen in den Bereichen Baumärkte, Unterhaltungselektronik und Fachhandel unterstützt wird. Die Marke wurde zudem von internationalen Medien und Branchenverbänden ausgezeichnet, darunter mit den MUSE Design Awards und dem TWICE CES Picks Award, was ihren wachsenden Ruf für Innovation und Produktqualität unterstreicht.
Die Jubiläumsaktion umfasst drei Modelle der M- und N-Serie, die Anfang dieses Jahres auf der CES 2026 erstmals vorgestellt wurden und dort mit über 10 Auszeichnungen prämiert wurden.
Aktionspreise (30. März - 19. April)
M-Serie - Kompakt und leistungsstark
N-Serie - Saubere Rasenlösungen
Auf beiden Kanälen können Käufer für jeden M5 oder M9 gegen einen Aufpreis von 50 € ein Garagen-Zubehör hinzufügen. Amazon-Kunden können außerdem ein komplettes Starter-Paket für den M5 (779 €) oder M9 (869 €) wählen, das jeweils eine Garage, ein Wandmontageset, Ersatzmesser sowie ein Jahr 4G- und NetRTK-Service enthält.
Im offiziellen ANTHBOT-Shop gibt es zusätzliche Vorteile wie ein "Spin & Win"-Rabattspiel mit Einsparungen von bis zu 100 € und dreifache Prämienpunkte auf alle Bestellungen während des Aktionszeitraums.
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30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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