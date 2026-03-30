DJ Aktien Schweiz schließen fester - Defensive Schwergewichte gesucht

DOW JONES--Nach zwei Verlusttagen in Folge haben die schweizerischen Aktien am Montag eine Gegenbewegung verzeichnet. Im späten Handel erhielten die Kurse noch etwas Unterstützung von US-Präsident Donald Trump, der von Fortschritten bei den Verhandlungen mit dem Iran sprach. Dies ließ die Ölpreise von ihren Tageshochs zurückkommen.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 12.674 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,33 (zuvor: 18,94) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der SMI vom Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 2,2 Prozent stieg. Auch die ebenfalls schwergewichteten Pharmawerte Novartis (+0,6%) und Roche (+0,5%) waren gesucht.

Kühne + Nagel legten um rund 3 Prozent zu. Der Logistikkonzern dürfte von höheren Frachtraten profitieren, da Störungen von Seetransporten durch die Meerenge Bab al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet, teure Umwege erforderlich machen.

Anleger griffen auch zu Versicherern. Swiss Life, Swiss Re und Zurich gewannen bis zu 2 Prozent.

Auf der Verliererseite fanden sich die Konjunkturzykliker ABB, die um 1,5 Prozent nachgaben. Der Kurs des Luxusgüterkonzerns Richemont fiel um 0,6 Prozent.

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March 30, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)

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