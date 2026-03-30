© Foto: Alan Look - ZUMA Press WireSteigende Kosten und wegbrechende Märkte treiben US-Landwirte in die Enge. Jetzt verschärft der Krieg im Iran die Düngemittel-Krise massiv - mit fatalen Folgen für Ernten und Lebensmittelpreise.Während die US-Wirtschaft insgesamt auf solidem Fundament steht, spielt sich im ländlichen Herz der USA eine Tragödie in Zeitlupe ab. Die Agrarwirtschaft befindet sich in einer Rezession, die sich im Verlauf dieses Jahres in eine existenzbedrohliche Krise ausgeweitet hat. Der Auslöser für den aktuellen Schock liegt tausende Kilometer von den Mais- und Sojafeldern des Mittleren Westens entfernt. Seit dem Beginn der militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA, Israel und dem Iran am 28. Februar …Den vollständigen Artikel lesen
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