Die Telekom Srbija-Gruppe hat ihr internationales Einzelhandelsnetz mit der Eröffnung einer neuen MTEL Germany-Filiale in Offenbach, einem der wichtigsten Wachstumsmärkte des Unternehmens in Europa, weiter ausgebaut und damit ihr langfristiges Engagement für den Ausbau ihrer Präsenz in Deutschland bekräftigt.

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The new MTEL Germany store in Offenbach

Die neue Filiale bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen von TSG unter der Marke MTEL Germany und schafft damit einen modernen und einladenden Ort, an dem Kunden ganz einfach Kontakte knüpfen, maßgeschneiderte Angebote entdecken und vor Ort kompetente Unterstützung erhalten können.

Vom ersten Tag an verzeichnete das Geschäft eine rege Kundennachfrage, was sowohl die wachsende Nachfrage nach den Dienstleistungen von MTEL Germany als auch die Bedeutung enger Beziehungen zur Auswanderergemeinschaft und zum lokalen Markt insgesamt widerspiegelt.

Anlässlich der Eröffnung hatten die Besucher die Möglichkeit, an einer besonderen Aktion teilzunehmen, die auch eine Verlosung umfasste, bei der der Gewinner noch während der Veranstaltung ermittelt wurde.

Mit dieser Eröffnung investiert TSG weiterhin in die Verbesserung des Kundenerlebnisses, die Stärkung der Markenpräsenz und den Aufbau wertvoller Beziehungen zu seinen Nutzern im Ausland und positioniert MTEL Germany damit noch stärker als wichtigen Motor für sein internationales Wachstum.

Alle interessierten Kunden sind herzlich eingeladen, den neuen MTEL Germany-Store in der Frankfurter Straße 44 in Offenbach am Main zu besuchen, um die neuesten Angebote und Services dort persönlich zu erleben.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija Group mit Hauptsitz in Serbien ist in 13 europäischen Ländern und auch jenseits der Grenzen von Europa aktiv (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE). Sie ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Telekommunikationsbetreiber in Südost-Europa und führt die Transformation im westlichen Balkan an. Die Gruppe hat fast 14 Millionen Abonnenten und beschäftigt 13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet in vier Segmenten Dienste an: Festnetztelefonie, mobile Kommunikation, Internet und Multimedia.

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