© Foto: Gene J. Puskar - picture alliance / AP ImagesUber baut seine Position im Robotaxi-Markt aus und hält nun 5,82 Prozent an WeRide. Die Aktie reagiert deutlich - doch Analysten bleiben gespalten.Uber treibt seine Expansion im Zukunftsmarkt autonomer Mobilität voran und hat nun eine Beteiligung an WeRide offengelegt. Wie aus aktuellen Angaben hervorgeht, hält Uber insgesamt über 56 Millionen Aktien des Unternehmens, was einem Anteil von 5,82 Prozent entspricht. Die Beteiligung ist als passives Investment strukturiert und signalisiert dennoch ein wachsendes strategisches Interesse. Kooperation als Ausgangspunkt Die Grundlage für den Einstieg wurde bereits im September 2024 gelegt, als beide Unternehmen eine strategische Partnerschaft …Den vollständigen Artikel lesen
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