Der vergangene Freitag war für Anleger der CTS Eventim-Aktie ein wahrer Albtraum. Mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig coverte hierbei das Kursgeschehen im Rahmen des Ausverkaufs von mehr als -20% auf ein fast neues 3-Jahrestief - lesen Sie mehr dazu hier. Warum dies, trotz möglicherweise bereits interessantem Kursniveau, noch nicht das finale Tief gewesen sein dürfte, wollen wir uns einmal mehr fern der fundamentalen Tatsachen im Rahmen der Technischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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