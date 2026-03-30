Der Heidelberger Baukonzern legte am 26. März seinen Geschäftsbericht für 2025 vor. Trotz starker Zahlen musste die Heidelberger Materials-Aktie zuletzt hohe Kursverluste hinnehmen. Am Montag gewinnt sie aktuell +2,8% und steht bei 180,30 €. Sind das gute Einstiegskurse? Belebung im Baugeschäft zu erwarten Mit Beginn des Frühlings dürfte sich auch die Baukonjunktur wieder deutlich beleben. Einer der Hauptprofiteure dabei ist Heidelberg Materials. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de