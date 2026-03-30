© Foto: ChatGPTKnapp 48 Billionen US-Dollar Miese: Neue Berichte stufen die USA als "insolvent" ein. Steht der Weltmacht der finanzielle Zusammenbruch bevor oder rettet sie die Notenpresse?Die kürzlich vom US-Finanzministerium veröffentlichten Zahlen sprengen eigentlich jegliche menschliche Vorstellungskraft. Den gesamten Vermögenswerten des Bundes von rund 6,06 Billionen US-Dollar stehen gigantische Verbindlichkeiten in Höhe von 47,78 Billionen US-Dollar* gegenüber. Doch auch wenn die Zahlen bereits vor etwa 10 Tagen offiziell bekannt gegeben wurden, wurden sie von den meisten Medien und Volkswirten fast völlig ignoriert. Vielleicht, weil alle Augen im Moment auf die Nahost-Krise gerichtet sind, …Den vollständigen Artikel lesen
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