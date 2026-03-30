Nach einer kurzen Schrecksekunde am Freitag zeigt sich der chinesische E-Mobilitäts-Riese BYD zum Wochenstart wieder in Bestform. Während europäische Anleger vor dem Wochenende noch verschnupft auf die jüngsten Geschäftszahlen reagierten, sorgte die Kauflaune am Heimatmarkt in Hongkong für eine beeindruckende Wende. Am Montagnachmittag konnte die Aktie an Handelsplätzen wie Lang & Schwarz fast 8 % zurückgewinnen und notiert aktuell bei 11,61 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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