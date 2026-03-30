Der Krieg gegen den Iran geht in die fünfte Woche - doch trotz erneut anziehender Ölpreise greifen Anleger in den USA heute beherzt zu bei Aktien. Top-Gewinner im NASDAQ 100 ist dabei Palo Alto. Die Aktie des Cybersecurity-Spezialisten verlor erst vergangenen Freitag deutlich. Das steckt dahinter.Mit minus sechs Prozent rettete sich die Palo-Alto-Aktie letzten Freitag aus dem Handel. Was war passiert? Anthropic bestätigte Ende letzter Woche, an einem neuen Large-Language-Modell zu arbeiten, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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