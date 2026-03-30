© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomFünf Verlustwochen, VIX über 30, Öl über 116 US-Dollar: Anleger finden keinen Halt. Doch Morgan Stanley sieht erste Signale, dass sich die Korrektur dem Ende nähert.Die Korrektur des S&P 500 nähert sich ihrer Endphase - zumindest nach Einschätzung von Morgan-Stanley-Chefstratege Michael Wilson. Trotz des anhaltenden Iran-Kriegs sieht sein Team zunehmend Anzeichen dafür, dass sich der Aktienrückgang "dem Ende nähert". Als Beleg führen die Strategen an, dass über die Hälfte der Russell-3000-Aktien gegenüber ihren 52-Wochen-Hochs um mehr als 20 Prozent gefallen sind und das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 um über 15 Prozent gesunken ist - ein Niveau, das die Risiken des Nahost-Kriegs …Den vollständigen Artikel lesen
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