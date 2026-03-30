Baar (ots) -Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz verändert derzeit zahlreiche wirtschaftliche Prozesse und Geschäftsmodelle. Immer mehr Unternehmen beginnen, KI nicht mehr nur als technologische Innovation zu betrachten, sondern als zentralen Bestandteil ihrer zukünftigen Organisation.Auch bei der Digitalschutz AG, einem Schweizer Unternehmen mit Fokus auf Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit, wächst die Bedeutung dieses Bereichs kontinuierlich. Innerhalb des Unternehmens baut die KI-Abteilung ihre Aktivitäten weiter aus, um den steigenden Bedarf an praktischen Anwendungen und strategischer Einordnung der Technologie zu begleiten."Wir beobachten derzeit einen deutlichen Wandel in der Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz", erklärt Wolfgang Will, Leiter der KI-Abteilung der Digitalschutz AG. "Vor wenigen Jahren wurde KI oft als experimentelles Thema gesehen. Heute wird sie zunehmend zu einem Werkzeug, das reale wirtschaftliche Prozesse verändert - von Analyse und Automatisierung bis hin zur Entscheidungsunterstützung."Nach Einschätzung der Digitalschutz AG stehen viele Unternehmen aktuell vor einer Phase der Neuorientierung. Während technologische Möglichkeiten schnell wachsen, entsteht gleichzeitig ein Bedarf nach strukturierter Integration in bestehende Abläufe sowie nach klaren Sicherheits- und Datenschutzkonzepten.Die Verbindung von digitaler Infrastruktur, künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit wird daher für viele Organisationen zu einem zentralen Thema. Besonders im deutschsprachigen Raum beobachten Experten, dass Unternehmen verstärkt nach Lösungen suchen, die Innovation und Stabilität miteinander verbinden."Die eigentliche Herausforderung besteht weniger in der Technologie selbst, sondern in der sinnvollen Einbettung in reale Geschäftsprozesse", sagt Will. "Unternehmen müssen verstehen, wo KI tatsächlich Mehrwert schafft."Die Digitalschutz AG sieht ihre Aufgabe darin, Unternehmen bei dieser Transformation zu begleiten und technologische Entwicklungen verständlich und praktisch nutzbar zu machen. Mit zunehmender Geschwindigkeit der digitalen Transformation dürfte die Rolle künstlicher Intelligenz in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen.Pressekontakt:Digitalschutz AGZugerstrasse 32, 6340 Baar, Schweizpresse@digitalschutz-ag.chOriginal-Content von: Digitalschutz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103082/100939262