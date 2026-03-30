Der Immobiliensektor steht massiv unter Druck. Explodierende Energiepreise, befeuert durch den Konflikt im Nahen Osten und die Blockade der Straße von Hormus, treiben die Inflationserwartungen und damit die Anleiherenditen in die Höhe. Das bedeutet steigende Refinanzierungskosten für eine Branche, die massiv von günstigen Krediten profitierte. In diesem stürmischen Umfeld stellt sich für Anleger die Frage: Wo liegen die besseren Chancen für eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de