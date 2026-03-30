Paris (ots) -Auftakt am Samstag, 12. September 2026Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, 10. April, um 10:00 Uhr MESZ / 4:00 Uhr EST / 1:00 Uhr PSTASSET LINK HERE (https://drive.google.com/drive/folders/1FGB0h-JNmoeuYLeocC8zVp1PwX0Mg0l1?usp=sharing)In einer emotionalen Videobotschaft, im Schein der funkelnden Lichter des weltberühmten Eiffelturms, kündigte die Weltikone Celine Dion an ihrem Geburtstag ihre Rückkehr auf die Bühne mit CELINE DION PARIS 2026 an - ein bahnbrechendes, auf fünf Wochen befristetes Engagement in der renommierten Paris La Défense Arena. Ab Samstag, dem 12. September 2026, wird Celine an zehn unvergesslichen Abenden bis zum 14. Oktober Europas größte Indoor-Arena zum Kochen bringen - eines der mit größter Spannung erwarteten Live-Musik-Events des Jahrzehnts.Sehen Sie sich die Ankündigung HIER (https://drive.google.com/drive/folders/11us6lPrlh4_dWdLjiwmh1Il6emCtqZYL?usp=sharing) an."An jedem einzelnen Tag, in den letzten Jahren, habe ich eure Gebete und eure Unterstützung, eure Herzlichkeit und Liebe gespürt. Ihr habt mir auf eine Weise geholfen, die ich gar nicht in Worte fassen kann, und ich schätze mich wirklich glücklich, euren Support zu haben",sagte Celine Dion. "Dieses Jahr bekomme ich das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens ... Ich bekomme die Chance, euch wiederzusehen und ab September für euch in Paris aufzutreten! Mir geht es gut, ich bin voller Energie und aufgeregt, natürlich auch ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich EUCH ALLEN dankbar! Ich liebe euch alle und bis bald!"CELINE DION PARIS 2026 verspricht ein Konzerterlebnis mit ihren beliebtesten Hits auf Französisch und Englisch - eine kraftvolle Hommage an die Songs, die ihre bemerkenswerte Karriere seit Generationen rund um den Globus geprägt haben. Mit diesem historischen Ereignis reiht sich Celine in die Elite der Künstler*innen ein, die für eine längere Spielzeit als Headliner in der Paris La Défense Arena auftreten. Unter der kreativen Leitung des preisgekrönten Show Designer Willo Perron verspricht die spektakuläre Inszenierung ein unvergessliches Wiedersehen für Celine und ihre Fans zu werden.CELINE DION PARIS 2026 DATEN:Samstag, 12. SeptemberMittwoch, 16. SeptemberSamstag, 19. SeptemberMittwoch, 23. SeptemberSamstag, 26. SeptemberMittwoch, 30. SeptemberSamstag, 3. OktoberMittwoch, 7. OktoberSamstag, 10. OktoberMittwoch, 14. OktoberDer Pre-Sale beginnt am Dienstag, dem 7. April, um 10:00 Uhr MESZ. Fans können sich bis Donnerstag, dem 2. April, um 19:00 Uhr MESZ über Fair AXS auf celinedion.com für einen Zugang zu Tickets registrieren. Fair AXS ist so konzipiert, dass alle Registrierungen gleichberechtigt berücksichtigt werden und Fans nach dem Zufallsprinzip für den Ticketkauf ausgewählt werden. Die ausgewählten Fans werden per E-Mail benachrichtigt; eine Registrierung garantiert jedoch keinen Ticketkauf.Visa, ein Premium-Partner von CELINE DION PARIS 2026, freut sich, Visa-Karteninhaber*innen exklusiven Zugang zu Tickets im Rahmen eines speziellen Vorverkaufs zu bieten, der am Mittwoch, dem 8. April, um 10:00 Uhr MESZ beginnt und bis Donnerstag, dem 9. April, 23:59 Uhr MESZ läuft.Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Freitag, den 10. April um 10:00 Uhr MESZ. Eine begrenzte Anzahl von "Ticket- und Hotelpaketen" sowie exklusive Celine-Dion-VIP-Pakete sind ebenfalls über celinedion.com erhältlich.Marriott Bonvoy, die Reiseplattform von Marriott International, ist der offizielle Hotelpartner für Celine Dions Auftritte in Paris. Im Rahmen dieser Partnerschaft bietet Marriott Bonvoy seinen Mitgliedern Zugang zu VIP-Erlebnissen und "Marriott Bonvoy Moments"-Paketen, die Eintrittskarten und Übernachtungen in den Hotels der Kette in ganz Paris umfassen. So erhalten Besucher*innen der Shows eine stilvolle Unterkunft, von der aus sie die Stadt zwischen den Auftritten erkunden können.Produziert von Concerts West, AEG Presents und Inter Concerts verspricht CELINE DION PARIS 2026 ein musikalisches Highlight zu werden - ein triumphales Fest anlässlich der Rückkehr einer der größten Künstlerin unserer ZeitWeitere Informationen finden Sie unter celinedion.com und folgen Sie auch @celinedion (https://www.instagram.com/celinedion/) in den Social medien###ÜBER CELINE DION:Mit weltweit nahezu 250 Millionen verkauften Alben ist Celine eine der bekanntesten, angesehensten und erfolgreichsten Künstlerin der Popmusikgeschichte, mit Nummer-1-Hits wie "The Power of Love", "It's All Coming Back to Me Now", "Because You Loved Me" und "My Heart Will Go On". Damit nicht genug: Celine hat als gefeierte frankophone Künstlerin ebenso außergewöhnliche Erfolge erzielt, mit beliebten Hits wie "Pour que tu m'aimes encore", "S'il suffisait d'aimer" und "Encore un soir".Ihr 1995 erschienenes Album D'eux ist nach wie vor das meistverkaufte französischsprachige Album aller Zeiten und unterstreicht ihre weltweite Bedeutung sowohl im englischen als auch im französischen Repertoire.Celine hat fünf Grammy Awards, zwei Oscars, sieben American Music Awards, 20 JUNO Awards und unglaubliche 43 Félix Awards gewonnen. Celine gehört nach wie vor zu den gefragtesten Sängerinnen und erhielt bei den World Music Awards 2004 den Diamond Award als Anerkennung dafür, dass sie die meistverkaufte Künstlerin aller Zeiten ist. Im Jahr 2016 wurde ihr bei den Billboard Music Awards der "Lifetime Achievement Icon Award" verliehen.In Las Vegas hat Celine im Alleingang die moderne Unterhaltungsbranche neu belebt: Ihre beiden zwischen 2003 und 2019 aufgeführten Residency-Shows sind nach wie vor die umsatzstärksten und meistverkauften Residency-Shows aller Zeiten und auf Platz 1 und 2.Im Jahr 2024 feierte Celine bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ein triumphales Comeback auf der Bühne mit einer ergreifenden Darbietung von "Hymne à l'amour" auf dem Dach des legendären Eiffelturms.Pressekontakt:Medienanfragen:2PM Sharp | TeamCeline@2pmsharp.comMCT Agentur GmbH, Strausberger Platz 2, 10243 BerlinTel: +49 (0)30 53 63 82 00, Fax: +49 (0)30 53 63 2 22E-Mail: presse@mct-agentur.comWeb: www.mct-agentur.comOriginal-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59720/6246716