Nachdem der Wochenauftakt in den USA gelungen war, drehte der Markt im weiteren Handelsverlauf ins Minus. Besonders Technologiewerte büßten übermäßig ein. Erneut bestimmten die Erwartungen über den Fortgang des Iran-Krieges die Entwicklung an den Börsen.In einem weiterhin von Nervosität geprägten Umfeld hat sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag stabilisiert. Anleger schwankten weiterhin zwischen Hoffen und Bangen, was die Lage im Nahen Osten betrifft. Vage Hoffnung auf ein vielleicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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