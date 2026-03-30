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Bahnbrechende Innovationen stehen im Rampenlicht



30.03.2026 / 22:30 CET/CEST

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PEKING, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenbericht aus der China Daily:

Im Rahmen der Abschlusszeremonie des 2026 Zhongguancun Forum wurde am Sonntag eine Reihe wissenschaftlicher und technologischer Durchbrüche vorgestellt.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden insgesamt 21 bedeutende Errungenschaften vorgestellt, darunter fünf aus den Spitzenbereichen der globalen Wissenschaft und Technologie, sieben aus dem zentralen Wirtschaftsbereich, vier zur Deckung wichtiger nationaler Bedürfnisse sowie fünf, die das Leben und die Gesundheit der Menschen betreffen.

Sie decken Schlüsselbereiche wie künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, integrierte Schaltkreise und Gesundheitswesen ab und stammen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einrichtungen, darunter nationale Laboratorien, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Universitäten, staatliche und bundeseigene Unternehmen sowie führende Technologieunternehmen.

Zu den Höhepunkten zählte die vom Institut für Hochenergiephysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelte Hochenergie-Photonenquelle, die nun den Probebetrieb aufgenommen hat.

Dies markierte Chinas Eintritt in die 4.0-Ära der Synchrotronstrahlungs-Lichtquellen. Pan Weimin, der Leiter des Projekts, beschrieb die Anlage als "ein extrem helles Hochenergielicht, das die mikroskopische Welt erhellt und große wissenschaftliche Herausforderungen löst".

Das HEPS, das als "Superlupe" und riesiges "Röntgengerät" bezeichnet wird, ist Asiens erste Hochenergie-Synchrotronstrahlungsquelle der vierten Generation. Nach Angaben des Instituts soll die Anlage mindestens 90 Hochleistungsstrahlführungen beherbergen, wobei in der ersten Phase bereits 14 Nutzerstrahlführungen und eine Teststrahlführung errichtet wurden.

Nach der Fertigstellung werden Forscher damit in der Lage sein, Mikrostrukturen sowie deren Entstehungs- und Entwicklungsprozesse in bisher unerreichter Detailgenauigkeit zu untersuchen.

Eine weitere bedeutende Errungenschaft war FlagOS 2.0, ein Open-Source-Softwaresystem für intelligentes Computing, das über 20 gängige KI-Chips unterstützt und von der Pekinger Akademie für Künstliche Intelligenz vorgestellt wurde.

Das Projekt soll als wichtige Grundlage für Chinas KI-Basissoftware dienen, den großflächigen Einsatz einheimischer Computing-Leistung unterstützen und eine unabhängige und kontrollierbare Entwicklung der Branche ermöglichen.

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