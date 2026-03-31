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Citigroup kürzte gerade sein Bitcoin Ziel von 143.000 auf 112.000, weil der Clarity Act im Senat ins Stocken geriet. Der Markt fiel auf Fear 10. BTC steht bei 71.000, während Retail in dieselbe Korrektur verkauft, die Großanleger kaufen, wie CoinDesk dokumentiert.

Die Bitcoin Prognose hängt von Gesetzgebung ab, die dieses Jahr möglicherweise nicht verabschiedet wird. Doch der Vorverkauf, der über 8,49 Millionen Dollar während dieser Angst sammelte, hängt von Washington überhaupt nicht ab. Pepeto füllte Stufen, während Citigroup nach unten revidierte. Die letzte Stufe war vor dem Zeitplan ausverkauft, während die aktuelle sich füllt und die Schlagzeilen die Angst vertiefen. Jetzt über die Pepeto Seite einzusteigen heißt, auf der Seite zu sein, die die Renditen macht, statt auf der Seite, die zuschaut.

Citigroup senkt die Bitcoin Prognose auf 112.000, während der Clarity Act stockt

Citigroup senkte sein 12 Monats BTC Ziel auf 112.000 von 143.000, als der Clarity Act ins Stocken geriet, wie CoinDesk bestätigt. Polymarket Chancen für die Verabschiedung in 2026 fielen auf 60 Prozent. Die Bitcoin Prognose reicht jetzt vom Bärenfall bei 58.000 bis zum Bullenfall bei 165.000 laut CoinGecko.

Pepeto: Die Pepeto Exchange scannt jeden Token vor dem Einstieg und identifiziert Risikofaktoren in klarer Sprache, bevor das Kapital sich bewegt

Der Clarity Act wird möglicherweise Monate nicht beantwortet. Doch Vertragsexploits, versteckte Genehmigungen und Fallen Tokens leeren reale Wallets jeden einzelnen Tag. Pepeto wurde für genau diese gegenwärtige Realität gebaut.

Die Pepeto Exchange scannt jeden Token, den man kaufen will, und identifiziert spezifische Risikofaktoren, bevor das Kapital sich irgendwohin bewegt. Sie zeigt alles in klarer Sprache, die ohne technischen Hintergrund Sinn ergibt. Egal ob die Bitcoin Prognose bei 112.000 oder 165.000 landet: Das eigene Geld tritt in verifizierte Einstiege ein statt in Fallen, die Wallets leeren, während der Markt darüber streitet, wohin BTC geht.

Die Bitcoin Prognose über Monate verfolgen heißt: Ein Ziel von 112.000 über ein volles Jahr beobachten. Eine solide Rendite über zwölf Monate auf einem Asset, das Milliarden an frischem Kapital braucht, nur um 15 bis 20 Prozent zu steigen. Ein Pepeto Binance Listing Event ist dort, wo Vorverkaufs Wallets die Renditen machen, die die Bitcoin Prognose ein ganzes Jahr braucht, um zu liefern.

Über 8,49 Millionen Dollar bei 0,000000186 eingesammelt. Jeder Vertrag bestand SolidProofs vollständiges Audit. Der Gründer hinter dem originalen Pepe Coin, der 11 Milliarden bei 420 Billionen Tokens erreichte, baute die Exchange mit einem ehemaligen Binance Experten im Team. Zwölf Monate warten auf ein BTC Ziel oder ein Listing Event, das die Vielfachen liefert, die Analysten vom Pepeto Vorverkaufspreis projizieren.

Bitcoin Prognose 2026

BTC handelt bei 71.000 laut CoinMarketCap nach dem Verlust des 70.000 Niveaus, das Citigroup als Vor Wahl Boden bezeichnete. Die Bitcoin Prognose für 2026 liegt zwischen dem Bärenfall von 58.000 und dem Bullenfall von 165.000. Die Bitcoin Prognose zeigt: Die Bitcoin Prognose zeigt: Die Rückeroberung von 70.000 öffnet 78.000 und dann den 92.000 Widerstand, der die Februar Rallye begrenzte. Adam Back meldete 79.000 BTC in Margin Longs auf Bitfinex, und Großanleger setzen täglich 20 Millionen Dollar ein. Das signalisiert: Große Halter sehen das als Einstieg. Falls der Clarity Act verabschiedet wird, starten institutionelle Zuflüsse neu und der Bullenfall öffnet sich. Der Verlust von 66.000 öffnet 61.000 als nächsten Boden. Ethereum bei 2.100, XRP bei 1,34, BNB bei 646, Solana bei 89. Strategy hält 762.099 BTC. Spot ETFs verbuchen über 56 Milliarden Dollar. Goldman Sachs prognostiziert zwei Zinssenkungen. Die Erholung formt sich, doch Großanleger Käufe auf aktuellen Niveaus deuten an, dass der Boden näher ist als die Schlagzeilen suggerieren.

Die Bitcoin Prognose bestätigt: Der Vorverkaufspreis ist der Einstieg, der zur Rendite wird, von der alle träumen

Die Bitcoin Prognose enttäuschte Retail Investoren, die mehr brauchten als einen monatelangen Seitwärts Chart. Citigroup Kürzung auf 112.000 bestätigt, dass die Decke niedriger ist als erwartet. Die letzte Stufe des verifizierten Vorverkaufs war vor dem Zeitplan ausverkauft, und die aktuelle füllt sich, während Schlagzeilen Fear auf 10 drücken. Die erfahrenen Wallets, die jetzt über die Pepeto Seite einsteigen, sehen das bestätigte Binance Listing und die Vielfachen, die Analysten projizieren. Die offizielle Pepeto Seite ist dort, wo jetzt einzusteigen, während die Bitcoin Prognose enttäuscht, bedeutet, auf der Seite zu sein, die die Renditen aus einem Listing Event macht, statt auf der Seite, die 2026 damit verbrachte, BTC zwischen 58.000 und 112.000 zu beobachten, während der Vorverkauf schloss und die Wallets drin sicherten, was alle anderen sich wünschten. Die offizielle Pepeto Seite ist noch offen.