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Die Egypt Energy Show (EGYPES) startet in Kairo und bringt führende Politiker der Region zusammen, um die dringenden Prioritäten der Energiesicherheit anzusprechen



31.03.2026 / 03:25 CET/CEST

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S. E. Abdel Fattah El Sisi, Präsident der Arabischen Republik Ägypten, eröffnete die Veranstaltung mit einem Aufruf an die führenden Politiker aus Politik und Wirtschaft, in einer der "schwersten Energiekrisen der modernen Geschichte" entschlossen zu handeln.

S. E. Nikos Christodoulides, Präsident der Republik Zypern, hob die Auswirkungen der anhaltenden Krise auf die globalen Energieprioritäten hervor und erklärte: "Energiesicherheit ist nicht mehr nur ein wirtschaftliches Anliegen - sie ist im Grunde ein politischer Imperativ".

Neben Beiträgen von Staatsoberhäuptern aus aller Welt nahmen an der Eröffnungszeremonie Ditte Juul Jørgensen, Generaldirektorin für Energie, Europäische Kommission, S.E. Jasem Mohamed AlBudaiwi, Generalsekretär des Golfkooperationsrates, und S.E. Ing. Karim Badawi, Minister für Erdöl und Bodenschätze, Arabische Republik Ägypten.

An drei Tagen werden mehr als 50.000 Teilnehmer, 300 Redner, 2.200 Delegierte und 500 Aussteller erwartet, was die globale Dimension und die strategische Bedeutung der Veranstaltung für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Innovation unterstreicht. CAIRO, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Egypt Energy Show 2026 wurde heute mit einer aufrüttelnden Botschaft von Seiner Exzellenz Abdel Fattah El Sisi, dem Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten, eröffnet, der die weltweit führenden Politiker aus Regierung und Industrie aufrief, sich angesichts der beispiellosen internationalen Volatilität zusammenzuschließen: "Die Internationale Energieagentur hat darauf hingewiesen, dass es sich um eine der schwersten Energiekrisen der modernen Geschichte handeln könnte - möglicherweise sogar um eine der bedeutendsten Krisen der modernen Welt überhaupt. Es handelt sich nicht um einen einzelnen Schock, sondern um einen doppelten Schock: einen Angebotsschock und einen Preisschock. Wir stehen vor einem erheblichen Rückgang des Angebots - schätzungsweise um 20 bis 25 Prozent. Angesichts der schwerwiegenden Folgen anhaltender Konflikte [...] liegt es in unserer gemeinsamen Verantwortung, auf die Beendigung solcher Krisen hinzuarbeiten, denn Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im Energiesektor." Bei der Eröffnungsfeier der Veranstaltung wurde diese Botschaft von den in Kairo versammelten Staatsoberhäuptern, Energieministern und hochrangigen politischen Entscheidungsträgern wiederholt, um unmittelbare Fortschritte bei den gemeinsamen Prioritäten der Energiesicherheit zu erzielen. Seine Exzellenz Nikos Christodoulides, Präsident der Republik Zypern, betonte außerdem, wie wichtig eine engere regionale Zusammenarbeit ist, um die derzeitige Instabilität zu überwinden, wobei die Länder des östlichen Mittelmeers eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung stabiler Versorgungsketten und zuverlässiger Verbundnetze spielen: "Eine regionale Krise bedroht weiterhin die Stabilität und verändert die globale Energielandschaft. Es ist überdeutlich geworden, dass Energiesicherheit nicht mehr nur ein wirtschaftliches Anliegen ist, sondern ein politisches Gebot, das untrennbar mit regionaler und internationaler Stabilität verbunden ist. In diesem Zusammenhang müssen wir unsere Bereitschaft stärken, auf Unterbrechungen der Energieströme zu reagieren und uns wirksam an die sich rasch entwickelnde globale Realität anzupassen." Die weitreichenden Auswirkungen der anhaltenden geopolitischen Konflikte und Versorgungsunterbrechungen blieben ein zentrales Thema für die anwesenden hochrangigen politischen Entscheidungsträger, wie Ditte Juul Jørgensen, Generaldirektorin für Energie der Europäischen Kommission, die das Engagement der EU bekräftigte, den dringenden Bedarf an Zugänglichkeit und die langfristigen Dekarbonisierungsziele durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Investitionen anzugehen: "Niemand kann das Ausmaß an Unsicherheit und Instabilität, das der Nahe Osten erlebt hat, vollständig erfassen. Diese Situation hat die dringende Notwendigkeit unterstrichen, den Übergang zu sauberer Energie zu vollziehen und nachhaltige heimische Energiesysteme aufzubauen, die den Zugang zu sauberer und zuverlässiger Energie gewährleisten. Für Europa ist Ägypten ein geschätzter Partner bei diesen Bemühungen, und wir müssen diese Gelegenheit nutzen, um nicht nur die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, sondern auch eine gemeinsame Zukunft aufzubauen, die von Stabilität, Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Transparenz und Integrität geprägt ist." Die Eröffnungsfeier bot auch eine offene und integrative Plattform für Seine Exzellenz Jasem Mohamed AlBudaiwi, Generalsekretär des Golf-Kooperationsrates (GCC), um Rechenschaft für die anhaltende Krise zu fordern und die entscheidende Rolle der Golfregion bei der Förderung des Fortschritts und der Stabilität in der gesamten Energielandschaft zu bekräftigen: "Vor dem Hintergrund der iranischen Aggression gegenüber den GCC-Staaten und der daraus resultierenden Bedrohung der Energiesicherheit in dieser wichtigen Region findet diese Konferenz zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt. Die GCC-Länder spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der internationalen Märkte durch eine umsichtige Produktionspolitik und eine wirksame Koordinierung, die ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage aufrechterhalten und die Weltwirtschaft vor starken Schwankungen schützen." Seine Exzellenz Eng. Karim Badawi, Minister für Erdöl und Bodenschätze der Arabischen Republik Ägypten, betonte auf der Bühne das feste Bekenntnis des Landes zu einer pragmatischen Politik, zu strategischen Investitionen und zu einer nachhaltigen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die das Land zu einem schnell wachsenden regionalen Energiezentrum und zu einem vertrauenswürdigen diplomatischen Partner gemacht haben: "Die diesjährige Konferenz ist von außerordentlicher Bedeutung, denn sie findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt, der durch zunehmende Herausforderungen und Veränderungen in unserer Region gekennzeichnet ist. In diesem Zusammenhang sind wirksame Partnerschaften nicht mehr nur eine Option, sondern eine absolute Notwendigkeit. Kollektives Handeln ist zum Eckpfeiler für die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit globaler Lieferketten geworden." Die Eröffnungsfeier schloss mit der Unterzeichnung neuer Abkommen zwischen Ägypten und Zypern, die die Verarbeitung und Verflüssigung von zypriotischem Gas in fortschrittlichen Anlagen in Ägypten ermöglichen, was den Schwerpunkt der Veranstaltung auf die Beschleunigung von Partnerschaften und die Erzielung konkreter Ergebnisse widerspiegelt. Diese Abkommen stärken die Rolle beider Länder als wichtige Akteure im regionalen und globalen Energiesystem, maximieren den wirtschaftlichen Wert der Ressourcen und stärken Ägyptens Position als regionales Energiezentrum und strategisches Tor zu den europäischen Märkten. Neben der Eröffnungszeremonie begrüßte Tag 1 der Egypt Energy Show mehr als 50.000 internationale Teilnehmer und 350 Redner, während mehr als 500 Aussteller in 13 Länderpavillons die neuesten Technologien, Dienstleistungen und Möglichkeiten präsentierten, die die Zukunft der robusten Energie gestalten. Zusammen mit der Vorstellung des Konferenzprogramms, an dem rund 2.200 Delegierte teilnahmen, bot die Veranstaltung ein Forum für den Dialog auf hoher Ebene, für grenzüberschreitende Investitionen und für kommerzielles Engagement. Am ersten Tag wurde auch der Innovation & AI Hub eröffnet, der Innovatoren, Technologieführer und aufstrebende Unternehmen in den Mittelpunkt des Eröffnungsprogramms der Veranstaltung stellt. Die Drehscheibe wurde mit dem Start-Up Pitch eröffnet, bei dem Unternehmen in der Anfangsphase die Möglichkeit hatten, mutige Ideen und bahnbrechende Technologien vorzustellen, die das Potenzial haben, die Leistung zu verbessern, die Effizienz zu steigern und zur Bewältigung der dringendsten Herausforderungen des Sektors beizutragen. Die Egypt Energy Show 2026 wird weiterhin eine zentrale Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit, der Ermöglichung von Investitionen und der Entwicklung praktischer Lösungen für die drängendsten Energieprobleme der Welt spielen, wenn sich die führenden Vertreter der globalen Energiewirtschaft für zwei weitere Tage treffen, um sich mit den Herausforderungen einer sich schnell entwickelnden Landschaft auseinanderzusetzen. Über dmg events Seit 1989 schafft dmg events Verbindungen, die Wachstum ermöglichen, indem es globale Industrien, Regierungen und Innovatoren zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern, kommerzielle Möglichkeiten zu erschließen und bedeutenden Fortschritt in den wichtigsten Märkten der Welt voranzutreiben. Durch wirkungsvolle Veranstaltungen und strategische Partnerschaften unterstützt dmg events Unternehmen und Gemeinden dabei, den Wandel zu bewältigen, Innovationen zu beschleunigen und nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Von 13 Niederlassungen weltweit aus organisiert dmg events jährlich mehr als 30 Veranstaltungen im Bereich Energie und Politik und fördert damit das Wachstum von Unternehmen in einer Reihe von Schlüsselmärkten und -sektoren. Auf vier Kontinenten bringen die führenden Veranstaltungen, darunter ADIPEC und Gastech, politische Entscheidungsträger, Branchenführer, Investoren und Innovatoren zusammen, um sich über die Prioritäten auszutauschen, die die Zukunft der Energiesysteme und der globalen Märkte bestimmen. dmg events setzt sich für eine nachhaltige und widerstandsfähige Zukunft ein, indem es die sektorübergreifende Zusammenarbeit fördert und einige der dringendsten Herausforderungen der Welt angeht. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946041/The_Egypt_Energy_Show_2026.jpg

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